Información distorsionada en el programa Centro Médico de RTVE

Hay que ser más profesionales y los guionistas hacer mejor su trabajo. Peor que la falta de información es la información distorsionada. En el capitulo de del 13 de enero aparece, con su madre, una joven, Janira, sorda postlocutiva a la que se le acaba realizando un implante coclear.

La información que se transmite es claramente mejorable, y pondremos algunos motivos:

1.- Llega al Centro y le dicen que le han realizado las pruebas de audición, conocimiento del lenguaje y del habla y que con ellas han decidido que es candidata. No habla de pruebas sicológicas (aunque más adelante menciona alguna cosa), ni anatómicas, entre otras, dando a entender que solo con las de audición (audiometrias) y lenguaje, prácticamente todos los sordos son candidatos a un I.C.

2.- Le dicen que la van a operar en 2 días. No es normal que se opere a una persona adulta (no es un bebe) si no hay una urgencia (casos de meningitis) y los espectadores pueden suponer que después de pasar las pruebas hay un quirófano a su disposición en 48 horas.

3.- La niña (mínimo 15 años) quiere leer el consentimiento informado y se lo quitan diciendo que es un error que lo lea. Más tarde la Dra. dice que seria importante que la niña QUIERA operarse. Nosotros consideramos que es IMPRESCINDIBLE, a esa edad, que la niña quiera operarse, y así lo consideran los protocolos internacionales, en este tipo de operación. No se puede llevar arrastrado o engañado a nadie a un quirófano en contra de su voluntad. Y a estas edades tiene el derecho de opinar.

4.- Recién salida de la operación, al despertarse vomita. Si ha entrado 12 horas antes en el hospital y se han seguido los protocolos debe de estar en ayunas y lo normal no es que vomite, aunque puede tener mareos y mal sabor de boca por la anestesia, no por la operación de I.C.

5.- Hablan de posibles complicaciones que no son nada normales y en cambio no mencionan otras que si que ha habido algunos casos, antes de la monitorización del nervio facial durante la operación, como es que afecte al nervio facial.

6.- El mismo día de la operación o al siguiente, la madre toca el clarinete y la niña, con el vendaje en la cabeza, parece que oye la melodía. Cualquiera que sepa lo que es un implante coclear sabe que hasta las 4 semanas (más o menos) después de la operación no se puede conectar el procesador exterior (que esté cicatrizada la incisión), y que sin el procesador exterior el aparato no funciona, y es IMPOSIBLE que oiga algo. Esto es muy grave pues puede haber pacientes que fiándose del programa tengan la expectativa de oír al día siguiente de la operación.

Todos sabemos que es vital, en el resultado de un implante coclear, las expectativas que tenga el paciente, en este caso Janira y:

a) No parece que se la informe adecuadamente ni de lo que puede esperar ni del mantenimiento ni de otros aspectos.

b) En el mismo programa una paciente se queja de la falta de empatia e información que recibe, y en el caso de Janira hay un desprecio a la niña y a sus opiniones, pues no se ve en ningún momento que se la informe de nada, solo a la madre,

Por último mencionar que la voz de Janira es muy bonita por lo que se podría deducir que el tiempo transcurrido desde que apareció la sordera no ha sido muy largo.

