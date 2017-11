Entregados los XX Premios AICE

En el transcurso de una cena en el el Hotel Catalonia Plaza en Barcelona, se entregaron los XX Premios AICE a personas y entidades que durante el año anterior consideramos se hayan destacado por alguno de los objetivos que consideramos prioritarios en nuestra Federación.

Este año es muy especial, al cumplir los 60 años del 1er Implante Coclear y cumplir la vigésima edición de los premios AICE, y que somos una Federación de utilidad pública desde hace 2 años.

En los prolegómenos del acto, se recibió la visita de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que departió sobre todo con los jóvenes implantados cocleares presentes.

El acto estuvo presidido por el Presidente de la Federación AICE, que fue acompañado de jóvenes implantados de diversas edades participantes en los campamentos AICE, tanto el nacional como el del Reino Unido, para entregar los premios.

Antes de la cena, se rindió homenaje a Virginia Cuervo, Vicepresidenta de la Federación AICE y Presidenta de la Asociación de Implantados Cocleares de Asturias, recientemente fallecida. En el homenaje estuvieron presentes su marido y sus 2 hijos.

PREMIO MÉDICO:

Los médicos, otorrinos, cirujanos, investigadores, son una parte básica del proceso para llegar al implante coclear, y cada año entregamos un Premio a uno de estos profesionales por su ayuda a nuestro colectivo. Este año lo entregamos al Dr. Don Serafín Sánchez, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, en reconocimiento a la labor de todo su equipo. Desde 2008 cuando el Hospital Virgen de la Macarena empezó a realizar implantes cocleares, se ha convertido en centro de referencia en Andalucía con 405 implantes sobre 388 pacientes realizados hasta la fecha. El Dr. Serafín Sánchez lleva también a cabo formación como Director de Formación dentro de la Junta directiva de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, a través de las nuevas tecnologías y redes sociales, tanto a otorrinos para que sigan al día con cursos en streaming, como próximamente ayudando a estructurar la formación de los residentes MIR con un libro electrónico de residentes. Con una trayectoria impecable y una larga lista de implantados a sus espaldas, ya era hora que homenajearemos a estos gigantes del sur.

Recoge el premio el propio: Dr. Serafín Sánchez Gómez.

PREMIO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Uno de nuestros grandes objetivos, desde nuestra creación, ha sido luchar con los medios de comunicación para que nos consideren en igualdad de condiciones a cualquier otro ciudadano, ya sea entendiendo las necesidades específicas del colectivo en cuanto a la recepción de la información de forma accesible o ser visibles delante del resto de la sociedad. Es por ello que queremos dar este año el Premio al periódico La Tribuna de Albacete, respondiendo siempre a nuestras notas de prensa con su continuo apoyo a nuestras actividades y con su presencia periodística haciéndonos visibles hacia la sociedad albaceteña y alrededores.

Recoge el premio: Teresa Roldán, redactora jefe de salud y bienestar social

PREMIO INSTITUCIONAL

Uno de estos objetivos es que la Administración se sensibilice hacia los objetivos del colectivo y por ello uno de los premios es el Institucional.

Nos consta que muchas veces el trabajo y la dedicación que se realiza desde la administración pública, no siempre es percibida por el colectivo al que está destinado.

En esta ocasión se ha querido premiar a la Excelentísima Señora Pilar Lima, Senadora territorial valenciana por Podemos, que con su mera presencia ya hace más visible la discapacidad auditiva. Pero también como trabajadora social y su profesionalidad política, demuestra diariamente como ella dice, que la “peor sordera es la de la mente”.

Recoge el Premio: Pilar Lima

PREMIO A LA ACCESIBILIDAD

La accesibilidad está en nuestro ADN desde nuestra creación y es por ello que no podemos dejar de dar este Premio a una entidad que, aunque es más joven que la nuestra, está realizando un gran trabajo en este campo desde 2011 cuando decidieron que una empresa dedicada al ocio no estaba reñida con la eliminación a las barreras de la comunicación, sino todo lo contrario, nos convirtieron en sus clientes y públicos objetivo; consiguiendo de rebote, no solo subsistir como empresa en estos tiempos difíciles, sino que además nos hacen visibles al resto de la sociedad y a los creadores y productores de material de ocio, en particular.

El Premio es para Aptent, Teatro Accesible.

Recoge el premio: Javier Jiménez Dorado, Director de Aptent

PREMIO AL VOLUNTARIADO:

Este Premio, como sabéis las personas que nos acompañáis otros años, tiene el valor añadido de que el premiado no lo sabe con anticipación. Es nuestra “pequeña broma” de cada entrega anual. En este caso el premiado tanto sirve para “un cocido como para un fregado”. Desde explicar su propia experiencia, a asesorar, hablar en televisión u organizar un evento. Siempre pasito a pasito, carta a carta, en la "sombra" pero como pilar fundamental de una estructura que sin ella, se tambalearía sin remedio. Siempre está dispuesta a colaborar en cualquier cosa que se le solicita, desde hace ya muchísimos años.

El premio al Voluntario de este año es para Maria Carmuega, de Galicia.

Recoge el Premio: Maria Camuerga

Un brindis colectivo y la foto de grupo de los premiados, fue el punto final del acto de entrega de los XX Premios AICE.

Agradecer públicamente a todo el equipo de AICE que han hecho esto posible, a los técnicos y a la subtituladora que ha conseguido que pudiéramos seguir este acto accesible.